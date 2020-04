Drie COVID-19 patiënten herstellende en binnenkort uit ziekenhuis

Drie patiënten in Suriname, die besmet zijn met het coronavirus en in het ziekenhuis liggen, zijn herstellende. Ze zullen binnenkort uit het ziekenhuis mogen. Eerder waren in totaal al zes COVID-19 positief geteste patiënten gezond verklaard en ontslagen uit het ziekenhuis.

Dit zei de directeur van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), Minouche Bromet, tijdens de reguliere persontmoeting van het COVID-19 Managementteam van woensdag 15 april 2020. Volgens Bromet zijn er sinds het laatste positief getest geval van COVID-19, tot op heden geen nieuwe besmettingen genoteerd in Suriname.

In totaal zijn nu nog maar 97 mensen in quarantaine. Dit aantal zal weer toenemen omdat de Surinaamse overheid bezig is gestrande burgers uit Nederland terug te halen. De eerste vlucht in dit kader zal op maandag 20 april 2020 uitgevoerd worden.

Er worden 200 personen teruggehaald en ieder die Suriname binnen komt moet 14 dagen in overheidsquarantaine.