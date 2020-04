VIDEO: Auto na aanrijding op z’n kop in de H.D. Benjaminstraat

Dit voertuig belandde woensdagmiddag op z’n kop bij een aanrijding in Suriname. De redactie van Waterkant.Net verneem dat het verkeersongeval rond 15.30u plaats vond, op de hoek van de H.D. Benjaminstraat en de Boretstraat.

Volgens omstanders was de veroorzaker een vrouw, die na het ongeval de auto zou hebben verlaten. Vervolgens zou er een man ter plekke zijn gekomen, die beweerde dat hij de bestuurder is van het voertuig. De politie is nu ter plaatse om de juiste gang van zaken te onderzoeken.

Bij het ongeval raakten zeker twee mensen gewond. Een persoon werd met een ambulance naar de Spoedeisende Hulp gebracht.