VIDEO: ‘Geen verband tussen COVID-19 coronavirus en 5G in Suriname’

In de afgelopen weken zijn mede tegen de achtergrond van het coronavirus objecten van telecombedrijven in Europa vernietigd vanwege het verband dat men legt tussen dit virus en 5G. Mike Antonius, directeur van het Telecommunicatiebedrijf Suriname (Telesur), begrijpt de bezorgdheid van de samenleving over de introductie van 5G in Suriname. Hij ziet echter het verband niet tussen het COVID-19 coronavirus zoals die momenteel in de wereld speelt en zegt in het actualiteitenprogramma ACTUA dat er geen reden is tot vrees.

“De stralingen van 5G zijn niet alleen op wetenschappelijke basis door onderzoekers beoordeeld, maar voldoen ook aan de restricties van de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO. Telesur volgt als telecomoperator in Suriname ook deze restricties” aldus Antonius.

Hij legt uit dat ook rondom de introductie van het internet 2G en 3G mensen zich zorgen hebben gemaakt. Volgens hem is dit om de tien jaren het geval bij de introductie van een nieuwe mobiele standaard. Bij 5G is er echter niets veranderd ten opzichte van 3G en 4G.

5G is in Suriname uitgegeven op de frequentieband 3.5ghz, dezelfde frequentie waarop toen Wimax als latere standaard voor 3G gefunctioneerd heeft. Directeur Antonius zegt dat niemand last heeft gehad van 3G en 4G en dat bij 5G die vrees ook niet hoeft te bestaan.

Hij roept op tot het omarmen van het 5G netwerk en gebruikmaken van de innovaties en kansen die het biedt. Hij benadrukt dat Suriname in de beginnende fase zit, “maar hoe sneller we het omarmen, hoe verder we kunnen geraken”. De voordelen voor de gemeenschap zijn sowieso snelheid en gemak.

Het 5G-internet biedt kansen voor de verdere ontwikkeling van Suriname vooral wanneer het gaat om de e-visie waarbij het de bedoeling is om diensten in ons land zoveel als mogelijk te digitaliseren, aldus de directeur.