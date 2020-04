VIDEO: Waidoe biedt excuses aan kiezers middels open brief

NDP politicus William Waidoe heeft vanmorgen een open brief gepubliceerd. In deze brief, die hij ook voorleest in bovenstaande video biedt Waidoe zijn excuses aan de mensen in Suriname die op hem gestemd hebben. De brief van de Surinaamse politicus luidt als volgt:

Beste Surinamers/ Nickerianen,

Maar in het bijzonder mijn 3038 achterban.

Ik heb de 3038 broeders en zusters die op mij gestemd hebben in Nickerie, niet voldoende geïnformeerd over mijn oversteek in mei 2019. Het spijt me, ik heb het vreselijk onderschat. Ik wil daar volstrekt helder over zijn dat ik daar ongelooflijk van baal en biedt daarvoor mijn oprechte excuses aan.

Mijn uitleg in De Nationale Assemblee was geen duidelijke uitleg besef ik achteraf, ik was naïef en onderschatte de politiek. Het heeft meer vragen bij u opgeroepen dan antwoorden opgeleverd merk ik maanden na dato, vandaar deze openbleef aan u allen.

Een uit de hand gelopen grap over de “FORD RANGER” is zijn eigen leven gaan leiden. Dus als antwoord op die vraag: NEE, ik ben niet omgekocht middels een Ford Ranger of welke belofte dan ook! Het was een grote grap samen met Dhr. Mones tijdens een interview. Ik ben er gewoon te lichtzinnig mee omgegaan. Het vertrouwen in de politiek, in politici is bij het volk op deze manier weer extra verloren gegaan blijkt achteraf.

We leven in het nu, ik heb het afgelopen jaar zoveel als mogelijk de tijd genomen om met u te communiceren, zowel op de markt, op straat, in DNA en via social media. Ook heb ik uw zorgen geprobeerd over te brengen bij de juiste instanties, een roepende in de woestijn was ik, dat gevoel had ik vaak.

De keuze om de coalitie te ondersteunen is niet “overnight” gebeurd. Ik heb er goed over nagedacht, mijn kern achterban van 3038 kiezers heb ik ook betrokken in mijn besluitvorming, achteraf gezien niet in voldoende mate. De afgelopen jaren zijn jullie vaak langs geweest met vraagstukken waar er hulp bij nodig was: ROGB papieren problematiek, BAZO-kaarten, geen Electra in de straat, Achterstallige vorderingen bij de overheid, Modderwegen, Infrastructuur problematiek in de landbouw, steun voor de kleine man in zijn onderneming en andere vragen.

De Centrale vraag was namelijk: In de 4 jaren als oppositie lid heb ik nauwelijks iets voor jullie kunnen bewerkstelligen: Is dit wat de politiek betekent? Denk ik alleen aan eigen belang of kan ik als volksvertegenwoordiger echt iets voor het volk betekenen?

Ik had het gevoel, door de coalitie te ondersteunen ik mijn beloftes kon waarmaken aan mijn 3038 kiezers. Met die overtuiging heb ik een bewuste keuze gemaakt, maar hield ik ook rekening dat het ook niet zou lukken. Het was springen met een parachute en niet weten waar ik zou landen.

Mijn keuze is een gedurfde, het was geen keuze voor zelfverrijking, maar een keuze iets te kunnen betekenen voor de 3038 kiezers en overige Nickerianen. Aanblijven als oppositie lid zou een garantie zijn voor een tweede termijn gekozen te worden als DNA-lid. Echter ben ik niet de politiek ingegaan voor eigen belang, maar probeer een “change” te zijn in deze politieke jungle.

Is het mij gelukt iets te betekenen het afgelopen jaar?

Achteraf gezien moet ik eerlijk toegeven dat het mij nog niet gelukt is zoals ik mij dat had voorgesteld. Er zijn beloftes gedaan om de problemen aan te pakken, die zijn uiteindelijk deels waargemaakt. Ondanks de teleurstelling kunt u nog steeds op mij rekenen, zal ik hard blijven werken, of het binnen de politiek is of daarbuiten. Iedereen krijgt een tweede, derde kans in dit leven; daar ga ik voor. Driemaal is scheepsrecht!

Hoe nu verder?

Ik start op plek 3 op de lijst van de NDP en zou u graag willen meenemen, om samen met het team die ik het afgelopen jaar heb opgebouwd deze verkiezing in te gaan. Vriendschappen binnen en buiten de politiek, het gaat allemaal om netwerken en mensen om je heen hebben die het echt met het land menen. Vooral in de economische onzekere tijden die aan zit te komen ook door dit covid-19 virus hebben we mensen nodig die opkomen voor uw rechten, uw noden en uw gezondheid. Ik stap af van het etnisch denken of etnisch stemmen, mijn persoonlijke motto is daarom:



NIET JE AFKOMST, MAAR JE TOEKOMST TELT! #BondruOpoSranan

Wees trots op je afkomst, wees trots dat je ouders landbouwers zijn, timmerman, schoonmaakster, ijsjesverkoopster, bankmedewerker of leerkracht etc. Maar laat je niet op basis van je afkomst/ etnisch achtergrond beoordelen of je goed genoeg bent voor een bepaalde functie bij de overheid of daarbuiten in het bedrijfsleven. Wij Nickerianen, onze kinderen scoren elk jaar het hoogst bij de verschillende examens en daar mogen we trots op zijn. Kijk ook naar de invloedrijke functies die diverse Nickerianen de afgelopen decennia hebben bekleed in Suriname, we mogen daar TROTS op zijn.

Iemand die gestudeerd heeft en hard wil werken verdiend een kans in deze maatschappij op een goeie baan! Iemand die goed is met zijn handen of productief is, verdiend een kans om een eigen bedrijf te starten in de productiesector. Alleen zo kunnen we Suriname verder brengen door de persoon met de juiste capaciteiten in te zetten het land verder te ontwikkelen, met of zonder hulp van de overheid.

Mijn bijdrage aan u, aan de gemeenschap zal ik doortrekken zoals ik dat het afgelopen jaar hebt gedaan. Ik sta nog steeds open voor u om een helpende hand te zijn, een luisterend oor, een vriend die uw noden aanhoort. Het afgelopen jaar heb ik meer voor u kunnen betekenen dan de jaren daarvoor. U en ik vormen een SAMENLEVING, sámen wil ik verder met u een verandering zijn.

BORN READY BEN IK, MET TROTS STA IK OP DE LIJST VAN DE NDP IN HET RIJSTDISTRICT NICKERIE OP PLEK NO 3!



#STEM BEWUST!

Dat is wat ik u wil meegeven, de keuze om u in het parlement te vertegenwoordigen ligt in uw handen. Het lot van Nickerie/ Suriname is in uw handen. U hebt macht! Het is Uw stem. Uw bewuste keus geeft politici macht om dit land verder te besturen. #besefdat



“All men make mistakes, but only wise men learn from their mistakes”. #Moveon

Moge de almachtige met u zijn.

William Waidoe.