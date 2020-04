VIDEO: Korpschef keurt handelen schietende agent af

De Surinaamse korpschef Roberto Prade, heeft gereageerd op een filmpje waarin een politieagent slaand en schietend te zien is op de openbare weg in Suriname. Het filmpje, dat ook hieronder te zien is, werd de afgelopen dagen flink verspreidt. Volgens Prade wordt het handelen van de agent afgekeurd en is het geheel tegen de instructies.

In het filmpje, dat gemaakt is door een weggebruiker vanuit de auto, is te zien dat twee politiemannen een man bij een auto staande hebben gehouden. Een agent pakt de man bij de keel en wanneer hij zich los duwt, geeft de agent de man vier vuistslagen in het gezicht.

Ineens haalt hij ook zijn dienstwapen tevoorschijn en lost een schot in de lucht. De tweede agent trekt ook zijn wapen maar schiet niet. De man lijkt niet onder de indruk van al het geweld.

Het is niet duidelijk wanneer deze beelden zijn gemaakt en wat het hele verhaal is achter de beelden. De Surinaamse nieuwssite Starnieuws vroeg de korpschef om een reactie, maar die zei dat hij nog de schriftelijke rapportage moet krijgen.

“Voor nu kan ik wel zeggen, dat het handelen afgekeurd wordt en geheel tegen de instructies is. Op basis van het formele verslag zal verdere actie worden ondernomen” aldus Prade tegen Starnieuws.

Het filmpje: