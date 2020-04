Surinamer in België aangehouden voor moord op Belgische ex-vriendin

In België is een 56-jarige man van Surinaamse afkomst aangehouden voor de moord op zijn Belgische ex-vriendin. Volgens lokale media gaat het om Michel T. uit Zelem, die uit jaloezie zijn ex zou hebben doodgestoken.

De vrouw werd zaterdagavond dood aangetroffen in de studio van de man in de Breedvenstraat. Hij ontkende eerst maar heeft uiteindelijk bekend haar te hebben doodgestoken en is maandagavond aangehouden.

De twee hadden na jarenlang bij elkaar te zijn, onlangs een punt achter hun relatie gezet. “Zijn stoppen sloegen door toen hij hoorde dat ze een nieuwe vriend had” aldus zijn advocate.

Het slachtoffer is de 49-jarige Anja Vlayen uit Loksbergen, op de foto in betere tijden nog samen met Michel T. te zien.