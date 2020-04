Politie Suriname houdt voortvluchtige straatrovers aan

Het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP)van het Korps Politie Suriname heeft onlangs twee voortvluchtige straatrovers aangehouden. Ze worden verdacht van een straatberoving, gepleegd op vrijdag 28 februari waarbij sieraden en een mobiele telefoon zijn buit gemaakt.

Op zaterdag 28 maart is de 37-jarige Allan H. aan de Kasabaholoweg aangehouden. Zijn 19-jarige kompaan Luciano, C. is daarna door rechercheurs van de afdeling Recherche Regio Midden, bijgestaan door leden van RBTP, in het ressort Kwatta aangehouden, meldt de politie vandaag.

Het tweetal is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De afdeling Recherche Region Midden is belast met dit strafrechtelijk onderzoek.