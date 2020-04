Politie houdt man aan voor zware mishandeling

De 22-jarige Gabriël W. is op dinsdag 7 april door de politie van Livorno opgespoord en aangehouden, waarna hij in verzekering is gesteld. Dat meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

Gabriël heeft op maandag 6 april, samen met twee kompanen, een woning in de Tout Lui Fautweg aan gedaan. Op dat woonadres hebben zij een man zwaar mishandelt. Zij hebben de man kap- en steekverwondingen toegebracht.

Na medische behandeling deed het slachtoffer aangifte tegen Gabriel en zijn kompanen. De volgende dag heeft de politie Gabriël in de Rattanweg aangehouden. Kort voor zijn aanhouding had Gabriël iemand bedreigd met een misdrijf. Toen hij werd aangehouden had hij een houwer in zijn bezit. De houwer is in beslag genomen.

Gabriël is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld ter zake onder andere zware mishandeling en bedreiging met enig misdrijf. Zijn kompanen worden opgespoord, aldus het Korps Politie Suriname.