Weer COVID-19 patiënten in Suriname genezen verklaard

In Suriname zijn weer twee patiënten, die besmet waren met het coronavirus (COVID-19), genezen verklaard. Dat meldt de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. De teller van het aantal genezen personen is vanmorgen bijgesteld van 4 naar 6.

Nadere informatie omtrent de laatste twee genezen patiënten staat nog niet vermeld op de website. Het aantal positief geteste mensen in Suriname is tot en met vandaag nog steeds tien, waarvan één persoon is overleden.

Momenteel zitten 136 personen in quarantaine op overheidslocaties en 84 in thuisquarantaine onder overheidsgezag. De reguliere persconferentie van het COVID-19 Managementteam die vandaag belegd zou worden, gaat niet door. De volgende persconferentie is op woensdag 15 april.