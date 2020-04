Suriname neemt afscheid van journalist en programmamaker Luciën Pinas

Een week na zijn overlijden vond in Suriname gisteren de uitvaart plaats van journalist en programmamaker Luciën Pinas. Hij overleed op zaterdag 4 april plotseling op de leeftijd van 67 jaar en werd gisteren in besloten kring begraven.

Voorafgaand was er op vrijdag een ‘tori & singi bakadina’ ten huize van de overledene. Zaterdagmiddag was eerst het afscheid volgens schema voor kennissen en relaties, vrienden van de buurt Zorg & Hoop en Apintie familie plus overige media.

Daarna was er om 15.00u de uitvaartdienst en om 16.00u de begrafenis, welke plaats vond te Rene’s Hof aan de Waakhuijzenlaan in Paramaribo.