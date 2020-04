Man (29) in Suriname doodgestoken bij aanval door Braziliaanse bijen

In Suriname is deze man, de 29-jarige Shailendra Dassadien, op woensdag 8 april overleden, nadat hij tijdens werkzaamheden gestoken werd door bijen in het district Commewijne. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Volgens de Surinaamse krant De Ware Tijd was hij aan het werk als poclainoperator en bezig met schoonmaakwerkzaamheden op een perceel langs de Oost-Westverbinding, toen hij werd aangevallen door Braziliaanse bijen. Hij sprong uit de poclain, maar kwam in de modder vast te zitten waardoor de agressieve bijen vrij spel hadden aldus de krant.

De politie van Tamanredjo kreeg de melding van het incident en deed de plek van het gebeuren aan voor onderzoek. Aldaar werd het ontzielde lichaam van meneer Shailendra Dassadien aangetroffen. Een ingeschakelde arts stelde officieel de dood van het slachtoffer vast.

In opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam van de heer Dassadien, door de politie afgestaan aan de nabestaanden meldt de politie. De crematie vond op zaterdag 11 april plaats te Weg naar Zee in Paramaribo.