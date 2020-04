TV: Remy Bonjasky op zoek naar familiegeschiedenis in Suriname

In het Nederlandse TV programma ‘Verborgen Verleden’ gaan bekende Nederlanders op zoek naar hun familiegeschiedenis. Op vrijdag 17 april aanstaande is een aflevering met de in Suriname geboren sportman Remy Bonjasky te zien.

Bonjasky was driemaal wereldkampioen kickboksen. Hij heeft zijn lange sportcarrière nu afgesloten en traint jong talent in zijn eigen sportschool. Hij heeft nu ook tijd om eens uit te zoeken wie zijn voorouders waren, want dat wil hij zijn kinderen graag kunnen vertellen.

Dat hij daarvoor naar Suriname moet, is logisch, want daar zijn zijn ouders geboren. Heel veel meer weet hij niet. Remy hoopt bevestiging te vinden van zijn afstamming van de marrons, de gevluchte slaafgemaakten, die een eigen samenleving opbouwden in de binnenlanden van Suriname.

Dat moeten in alle opzichten sterke mensen geweest zijn; daar wil hij bij horen. Maar hoort hij daar ook bij? Dat zien we in ‘Verborgen Verleden’ op vrijdag 17 april om 20.35u op NPO 2.