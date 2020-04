Tiener beroofd van voedingsmiddelen en gekapt met houwer

Een 17-jarige jongen is eerder deze week aan de Groenhartstraat te Abra Broki beroofd door twee jeugdige jongens van enkele voedingsmiddelen uit zijn voedselpakket. De beroving eindigde in een gewelddadige kappartij. De tiener is daarbij gekapt op het hoofd en in zijn gezicht met een houwer. Hij bloedde hevig en moest per ambulance vervoerd worden naar de Surinaamse Spoedeisende Hulp voor medische behandeling.

Volgens de politie deelde een politieke partij in Suriname voedselpakketten uit in de buurt. Het slachtoffer nam een pakket iets verderop van zijn huis in ontvangst en liep terug naar de woning. Op de terugkeer vielen de twee jeugdigen hem plotseling aan en namen enkele voedingsmiddelen uit het pakket.

De 17-jarige rende naar huis en keerde terug met een houwer. Hij zag één van de jongens op een erf en verwondde hem. De tweede jeugdige kwam ertussen en maakte hem de houwer afhandig. Vervolgens verwondde hij toen de 17-jarige met de houwer op zijn hoofd en in het gezicht.

Na de daad maakten beide jeugdige verdachten zich uit de voeten. De politie van Nieuwe Haven werkt aan hun opsporing en aanhouding.