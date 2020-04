President vraagt gestrande reizigers in het buitenland nog geduld

President Bouterse heeft zich in zijn speech vrijdagavond ook gericht tot de Surinamers, die in het buitenland gestrand zijn, nadat het luchtruim in Suriname bijna een maand geleden werd gesloten om het coronavirus.

“Aan de mensen in het buitenland, wil ik zeggen, ik weet dat u Suriname mist en graag zo snel mogelijk terugkomt. Echter hebben wij de verantwoordelijkheid om alle zaken op orde te hebben, zodat u veilig terugkomt, en we ook hier de zaak containen” aldus de president.

Op dit moment zijn er 893 mensen uit Suriname gestrand in het buitenland, waarvan 603 in Nederland. Deze mensen hebben nog steeds geen idee waneer ze terug kunnen.

In eerste instantie zou dat voor Pasen zijn, maar dat ging niet door.