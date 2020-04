Gezamelijke maatregelen Caraibische- en Latijns Amerikaanse landen tegen COVID-19

Door de pandemie van het COVID-19 virus hebben de verantwoordelijken voor de voedselvoorziening in het Caraibisch gebied en Latijns-Amerika de koppen bij elkaar gestoken om de voedselzekerheid en voedselveiligheid te kunnen garanderen. Dit is middels een openbare verklaring vastgelegd.

De ondertekenaars van deze openbare verklaring worden breed ondersteund door internationale organisaties zoals de FAO, IICA, WFP, het Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling, IFAD, de wereldorganisatie voor diergezondheid, OIE, het Caribbean Research and development Institute, CARDI, het Caribbean Agriculture Health and Food Safety Agency, CAHFSA en de Internationale Regionale Organisatie voor Landbouwgezondheid, OIRSA.

De openbare verklaring is getekend door de ministers van Landbouw, Veeteelt en Visserij van 25 Caraïbische – en Latijns Amerikaanse landen, t.w.: Suriname, Antigua en Barbados, Bahama’s, Barbados, Belize, Bolivia, Brazilië, Chili, Costa Rica, Dominica, Dominicaanse Republiek, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, St. Kitts & Nevis, St, Vincent & Grenadines, Uruguay en Venezuela.

De markten in de regio hebben momenteel genoeg in voorraad. De wereldvoorraden van belangrijke voedingsmiddelen zijn goed te noemen, zo ook de oogsten van de belangrijkste producerende landen. Er zijn 18 miljoen agrariërs in de gehele sector van de regio die zullen blijven werken zodat er voedsel op tafel kan worden gebracht.

Gezien de stabiele voedselvoorraad in de regio is er geen reden voor prijsstijgingen of speculatie. Indien de pandemie echter blijft aanhouden en zich verder gaat verspreiden kan er een druk gaan ontstaan op de voedselvoorzieningsketens, wat een duurzame gezamenlijke aanpak zal vereisen. Op basis van de samenwerking zal uitwisseling moeten plaatsvinden waarbij de behoefte per land moet worden nagegaan, zodat daarop gericht ingespeeld wordt.

Gedacht wordt aan technische en financiele bijstand van de sector van kleine- en middelgrote ondernemingen op het gebied van landbouw, aqua cultuur, visserij en veeteelt. Bedrijven die een bijdrage leveren aan nationale consumptie goederen, met als focus behoud en/of verhoging van de productie. Lokale en regionale groot handelsmarkten zullen gestimuleerd en ondersteund worden. Zo ook de Surinaamse bedrijven.

Programma’s zullen worden ingevoerd ter voorkoming van voedselverlies en verspilling, alsook om het functionerern van voedselbanken te stimuleren en te faciliteren. De samenwerking moet resulteren in een versnelde handel tussen de landen zodat consumenten makkelijker en sneller kunnen beschikken over voedsel.

Overheden zullen worden bijgestaan bij invoer van fiscale- en handelsregels die vanwege de ontstane economische crisis getroffen moeten worden, waarbij de nodige controle mechanismen worden ingebouwd om de validiteit te toetsen, maar ook om eventuele dreigingen tijdig te ontdekken en daarop in te spelen.

De ondertekenaars committeren zich om onderlinge contact te houden en samen te werken aan alle noodzakelijke maatregelen om ervoor zorg te dragen dat de 620 miljoen mensen in Latijns Amerika en het Caraïbisch gebied elke dag voldoende, veilig en gezond voedsel op hun tafel zullen blijven hebben.