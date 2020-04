Vandaag uitvaart oud-voorzitter Rekenkamer van Suriname Hans Prade

Vanmiddag vindt in Rotterdam de uitvaart plaats van de oud-voorzitter van de Rekenkamer van Suriname Hans Prade sr. De heer Prade overleed op 3 april jongstleden in Nederland, aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus.

In verband met de coronacrisis én de veiligheid zal het niet mogelijk zijn om afscheid te nemen of bij de crematie aanwezig te zijn. Er zal later een herdenkingsdienst zijn die hem meer recht zal doen heeft de familie laten weten.

De dienst is vanaf 15.15 uur wel live te volgen hier via YouTube. Via deze pagina bij DELA wil de familie graag verhalen en foto’s verzamelen die anders verloren zouden gaan.

Hans Prade sr. was onder meer werkzaam als geoloog bij de Geologisch Mijnbouwkundige dienst, politicus, diplomaat, directeur van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname, voorzitter van de Surinaamse Zwembond, ambassadeur van de Republiek Suriname in Nederland en voorzitter van de Rekenkamer van Suriname

In Nederland was hij vrijwilliger bij o.a. Stichting RADAR, Stichting Stason en Verpleeghuis Pniël.