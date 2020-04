UNFPA overhandigt SRH policy document aan minister Elias

De Liaison Officer van de United Nations Population Funds (UNFPA), Judith Brielle, heeft recentelijk een Sexual and Reproductive Health (SRH) policy aan minister Antoine Elias van Volksgezondheid overhandigd. De overhandiging van dit document vond plaats op dinsdag 7 april op het ministerie. De Suriname SRH policy 2020-2030 is een beleidsdocument, waarin richtlijnen zijn opgenomen die het ministerie van Volksgezondheid in staat zullen stellen te zorgen voor een goede coördinatie, integratie en harmonieuze levering van uitgebreide seksuele reproductieve gezondheidsdiensten.

De SRH policy onderstreept ook de ontwikkeling van een sociaal-economische, culturele en juridische omgeving waarin alle burgers kunnen genieten van seksuele en reproductieve gezondheid van de hoogste kwaliteit en de mogelijkheid hebben om hun rechten volledig uit te oefenen. Dit omvat onder andere toegang tot informatie en producten ten behoeve van gezinsplanning voor de meest kwetsbare en gemarginaliseerde groepen.

Het belang van de SRH policy voor de samenleving is dat het de overheid de gelegenheid biedt de nodige actoren en diensten in te stellen, die ervoor moeten zorgdragen dat een ieder uitgebreid toegang kan hebben tot goede kwalitatieve zorg en informatie, onder andere op het gebied van verantwoord ouderschap, maternale zorg, HIV/SOA, seksuele gezondheid van adolescenten, counseling en begeleiding bij onvruchtbaarheid, preventie van seksueel en gender base geweld.

De policy is in opdracht van het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid vervaardigd door consultant dr. Julia Terborg, met technische en financiële ondersteuning van de United Nations Population Fund. Er is verder ook technische assistentie verleend door de PAHO/WHO, BOG en medewerkers van de planning en juridische afdeling van het ministerie. In de discussie over prioriteiten en strategieën zijn ook relevante overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties geconsulteerd.

De eerstvolgende stap is een bewustwordingscampagne voor de samenleving, opdat de mensen de nodige informatie krijgen over het beleidsdocument en de inhoud daarvan. Daarnaast moet ook gewerkt worden aan het opzetten en versterken van structuren, en het beschikbaar maken van middelen om actieplannen te ontwikkelen en effectief uit te voeren. Brielle en de technische werkgroep die via de telefoon aan het luisteren waren, werden aan het einde van de meeting bedankt door de minister voor het harde werk dat zij verricht hebben.