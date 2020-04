Toch geen UFC match tussen ‘Bigi Boy’ Rozenstruik en Francis Ngannou op 18 april

Het veel besproken gevecht tussen ‘Bigi Boy’ Rozenstruik uit Suriname en de Fransman Francis Ngannou gaat op 18 april toch niet door. De UFC heeft donderdag namelijk onder grote druk toch een streep gezet door UFC 249, waar het gevecht zou plaats vinden.

Volgens UFC-baas Dana White heeft hij donderdag een telefoontje gekregen van de hoogste bazen van Disney en de hoogste bazen van ESPN. “De machtige mensen daar hebben me gevraagd om het evenement niet te houden op 18 april” aldus White.

Hij kreeg de afgelopen weken veel kritiek in de VS, omdat de UFC als laatste grote sportorganisatie wedstrijden bleef organiseren in de coronacrisis. Evenementen op 21 maart, 28 maart en 11 april werden uiteindelijk afgelast, maar White deed er alles aan om UFC 249 wel door te laten gaan.

Het event zou gehouden worden op het Tachi Palace Casino Resort in Californië, op land dat eigendom is van de Tachi Yokut-stam, een inheems Noord-Amerikaans volk.

