Tijdens avondklok vastgezette dronkaard voor vernieling aangehouden

De politie van het bureau Jarikaba heeft op maandagavond 6 april, omstreeks 23.45u, de 36-jarige Ricardo B. overgebracht naar het politiebureau. De politie kreeg de melding dat Ricardo dronken was en te keer ging voor een barbershop in Suriname.

Het gelukte de politie om deze dronkaard over te brengen naar het politiebureau, waarna hij ter ontnuchtering in een cel werd gezet bestemd voor onder toezicht gestelde personen. In die cel bevindt zich onder andere een toilet.

Ricardo ging tekeer in de cel en wel zodanig dat hij de vergaarbak van het toilet kapot sloeg, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Na zijn ontnuchtering werd Ricardo ter zake vernieling door de politie opgesloten na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie.