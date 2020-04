Suriname krijgt COVID-19 diagnostische test kits van PAHO

Dr. Karen Lewis-Bell, vertegenwoordiger van de Pan American Health Organization (PAHO), heeft officieel herkenningsmiddelen (reagentia) voor diagnose van COVID-19 overhandigd aan de directeur van Volksgezondheid, Cleopatra Jessurun. Directeur Jessurun heeft ook 1.750 posters in ontvangst genomen. Deze zijn in verschillende talen verstrekt voor risicocommunicatie met gemeenschappen in Suriname.

De geleverde reagentia bevatten 1 set primers en probes voor de detectie van de SARS-CoV-2 E-gen, wat voldoende is voor ongeveer 3900 reacties en 1 set primers en probes voor de detectie van de SARS-CoV-2 RdRP-gen, wat voldoende is voor ongeveer 3500 reacties.

“Primers and probes zijn gefabriceerde genen,” zegt Merrel Wongsokarijo hoofd van het Centraal Laboratorium, “die het virus – die ook genen zijn – kunnen herkennen, dus als het virus aanwezig is gaan de primers en probes zich binden aan het genetisch materiaal van het virus en dat kan worden afgelezen op het apparaat.

Dr. Lewis-Bell geeft aan dat er, namens het WHO, standaard casusdefinities zijn voor een vermoedelijk geval van COVID-19, die landen als testcriteria gebruiken. Herstelde gevallen worden ook getest om de afwezigheid van verspreiding van het virus te bevestigen.

Volgens haar zal PAHO haar technische ondersteuning en begeleiding aan het ministerie van Volksgezondheid voortzetten.