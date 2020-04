Parbode: ‘Hoefdraad verantwoordelijk voor financiële puinhoop in Suriname’

De aprileditie van Parbode is verkrijgbaar in stad en district!Deze maand onder meer: Volgens ingewijden is er eigenlijk maar één iemand verantwoordelijk voor de financiële puinhoop in ons land: Financiënminister Gillmore Hoefdraad die in de afgelopen jaren voor miljarden aan schulden heeft gemaakt. Nog altijd zijn er maar liefst 92 openstaande leningen. Verder in de Parbode: kwestie Canawaima-veerboot, fenomeen illegale parkeerwachters en interviews met DSB-directeur Steven Coutinho en Rumas-directrice Emmy Hart.Dit alles en nog veel meer in de aprileditie! Parbode! Elke maand honderd spraakmakende pagina’s voor slechts SRD 25.Je mag het niet missen!