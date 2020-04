Bijzonder COVID-19 statement van president Bouterse en DNV directeur Veira

De Surinaamse president Desiré Bouterse zal vanmiddag om 16.00 uur, samen met de directeur van de Dienst Nationale Veiligheid (DNV) Luitenant-kolonel Danielle Veira op de nationale radio en televisie een bijzonder statement afleggen met betrekking tot COVID-19 in Suriname.

Ook zal het staatshoofd ingaan op de maatregelen, waaronder de partiële lockdown die voor twee weken op zondag 29 maart 2020 was afgekondigd en loopt to zondag a.s. Eerder had vice-president Ashwin Adhin meegedeeld dat Bouterse het ook zou hebben over het verder afgesloten houden van het Surinaamse luchtruim.

Tijdens de reguliere persconferentie van het COVID-19 Managementteam zullen de media de gelegenheid krijgen om meer informatie te verkrijgen omtrent de bijzondere verklaring van hedenmiddag.

UPDATE – De toespraak zal, niet meer om 15.00 uur, maar een uur later op verschillende media uitgezonden worden, waaronder STVS meldt het Nationaal Informatie Instituut (NII) zojuist: