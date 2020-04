Ontruiming recreanten op oorden en vakantiehuizen in Para

Groepen mensen die hebben gereserveerd om met het komend paasweekend op een recreatieoord of een vakantiehuis in Para te gaan verpozen, zullen worden ontruimd. “Er zal hard worden opgetreden tegen zowel de verhuurders van vakantiehuizen en recreatieplekken, alsook de bezoekers”, zegt districtscommissaris Armand Jurel.

Volgens Jurel bezoeken grote groepen burgers ongehinderd de recreatieoorden voor verpozing en negeren daarbij het algemeen belang voor bescherming van Covid-19 in Suriname. Betrouwbare info heeft de leiding van het district ook bereikt, dat groepen mensen zich opmaken om het paasweekend door te brengen nabij badplaatsen in de dorpen en plantages.

Recreatiehouders, plantage en dorpbesturen zijn wederom aangemaand om zich niet schuldig te maken aan overtreding van de voorzorgsmaatregelen tegen covid-19. Volgens de burgervader worden op locaties in plantages en dorpen woningen verhuurd, soms met bijbehorende zwemgelegenheid. Men vermomt zich onder de noemer “privé vakantiehuis en oord”, voor het omzeilen van de aangekondigde voorzorgsmaatregelen.

Jurel zegt dat er in het weekend controles zullen worden uitgevoerd door de verschillende Surinaamse diensten. Daarbij zal er niet geaarzeld worden door de politie om ongehoorzame burgers over te brengen naar het station. “Het is ieders belang om ondersteuning te verlenen tot naleving van de aangekondigde maateregelen tegen de gevolgen van Covid-19”, stelt Jurel.