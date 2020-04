Inbraak verdachte neergeschoten door de politie

Een man die vanmiddag in het ressort de Nieuwe Grond probeerde in te breken in een woning is neergeschoten door de politie. De verdachte is per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp in Suriname.

Verschillende Surinaamse politie-eenheden waren op de locatie en hebben de zaak in onderzoek. Nadere informatie volgt.