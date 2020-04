Dagblad Suriname ontkent plaatsen rectificatie over inspecteur Gentle

Gisteren liet het Korps Politie Suriname (KPS) weten niet te spreken te zijn over een artikel dat in de Surinaams krant Dagblad Suriname (DBS) was verschenen over inspecteur Gentle en dat de informatie in het artikel onjuist zou zijn. Volgens het KPS zou de journalist vandaag een rectificatie plaatsen, maar dat klopt volgens de krant niet.

“In tegenstelling tot wat het KPS beweert heeft de journaliste van dit artikel nooit beloofd dat zij een rectificatie zal plegen van dit artikel” schrijft de krant hierover. De kop van het artikel luidde: ‘Gentle vertrapt gegeven bevelen OM – Objectiviteit onderzoek contra BID-leden in twijfel‘.

Volgens DBS zou Gentle eigendunkelijk een bezoek hebben gebracht aan een politieman die vastzit in de zaak van de aangetroffen 6 kilo cocaïne in de keukenruimte van een vliegtuig. Dit terwijl deze verdachte in beperking zit en geen enkel bezoek mag ontvangen.

“Wat is de noodzaak voor Gentle om deze arrestant te bezoeken?”, vraagt de krant zich af.

