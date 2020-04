In Suriname is zojuist de Wet Uitzonderingstoestand Covid-19 na heftige debatten aangenomen. Oppositie en coalitie stonden lijnrecht tegenover elkaar tijdens een speciale zitting van De Nationale Assemblee (DNA), die dinsdagmiddag begon en tot woensdagochtend duurde. Tijdens de uitzonderingstoestand, die drie maanden duurt, mag de overheid meer doen dan bij wet is vastgesteld. De overheid gaat voor een noodfonds 400 miljoen SRD lenen.

Volgens de Surinaamse regering heeft deze ‘noodwet’ tot doel de crisis te overbruggen die zich momenteel in heel de wereld voordoet, vanwege het Covid-19 coronavirus. De wet moet volgens parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons voorkomen dat de crisis onze reeds zwakke economie verder de grond inboort.

Deze ontwerpwet is op 5 april door de regering ingediend. Het doel van de wet is om middelen beschikbaar te stellen voor de strijd tegen Covid-19. Ook zal de overheid met deze wet zoveel als mogelijk trachten de veiligheid in het kader van de pandemie zoveel als te waarborgen aldus het Nationaal Informatie Instituut.

De oppositie staat volgens de Surinaamse nieuwssite Startnieuws achter de Covid-19 maatregelen, maar zegt dat de wet op de Staatsschuld en de Bankwet opzij gezet en schulden vanaf 2002 worden omgezet in een langlopende lening. Covid-19 wordt volgens commissielid Assembleelid Krishna Mathoera (VHP) misbruikt, aldus starnieuws.

Hoewel de wet er volgens de oppositie voor zorgt dat de president verregaande maatregelen kan treffen zonder De Nationale Assemblee erin te kennen, was president Bouterse niet aanwezig bij de vergadering. Dit tot grote woede van de oppositie. Volgens vice-president Ashwin Adhin is de president met andere dringende zaken bezig.

Volgen de Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO) vormt deze wet het kroonstuk op de recente campagne tot uitholling van de rechtsstaat. Het wetsvoorstel wordt volgens PRO behandeld op een moment, dat de noodzaak daartoe, niet op medische gronden gebleken is. Er is geen uitbraak of besmettingsgraad gebleken van een schaal die de ernstig beperkende maatregelen rechtvaardigen, als zulks ooit al het geval zou kunnen zijn.

