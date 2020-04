Politie niet te spreken over onjuist artikel in Dagblad Suriname over inspecteur Gentle

Het Korps Politie Suriname is niet te spreken over een artikel dat vandaag in Dagblad Suriname is verschenen. Op de voorpagina van de Surinaamse krant van 8 april 2020 prijkt de kop van een artikel getiteld: Gentle vertrapt gegeven bevelen OM – Objectiviteit onderzoek contra BID-leden in twijfel. Daarbij is een foto van de inspecteur van politie eerste klasse Sergio Gentle afgebeeld naast de kop van het artikel (zie onder).

In dit artikel wordt door de journaliste van Dagblad Suriname Saskia Bandhan beweerd dat inspecteur Gentle eigendunkelijk een bezoek heeft gebracht aan een in verzekering gestelde politieambtenaar, die geen enkel bezoek mag ontvangen omdat hij een beperking opgelegd heeft gekregen door het Openbaar Ministerie.

Het Korps Politie Suriname heeft in een uitgegeven bericht aangeven, dat uit een intern onderzoek gebleken is, dat inspecteur Gentle nimmer een bezoek heeft gebracht aan de agent die momenteel in verzekering gesteld is. Dit betekent dat wat in het artikel geschreven staat, met betrekking tot het bezoeken van die agent door inspecteur Gentle, niet juist is aldus de politie.

“Het hoofd van de afdeling Public Relations KPS heeft telefonisch contact gemaakt met de journaliste en na een goed gesprek heeft zij beloofd dat zij de rectificatie zal plegen in een artikel dat morgen in de krant zal verschijnen” meldt het KPS zojuist.