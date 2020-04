Live optreden van Bryan B op 1ste Paasdag te zien via streamingdienst

Door het corona-virus kunnen veel artiesten niet meer live optreden. Maar daar is in Nederland wat op gevonden: de online streamingdienst privépodium.live. Op zondag 12 april (1ste Paasdag) geeft de bekende in Suriname geboren zanger Bryan B daar ook een live optreden.

Via privépodium.live kunnen artiesten vanuit hun eigen huiskamer of studio, streamen naar de website van PrivePodium. Zo kunnen ze hun publiek toch bereiken, voor kleine of wat grotere sessies. Tijdens de stream-concerten kan dan gedoneerd worden voor de artiest.

“Lieve mensen, zondag 12 april kom ik naar jullie toe met een LIVE optreden via www.privepodium.live om 19.00 uur. Voor Suriname om 14.00 uur en NY 13.00u. Ik kom naar jullie toe en samen maken wij er een mooi 1ste Pasen van” aldus Bryan B op Facebook.