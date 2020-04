De Franse ambassadeur in Suriname Antoine Joly die als achtste persoon positief getest was op het coronavirus is inmiddels genezen. Joly die naar Frans-Guyana was overgebracht voor verdere medische behandeling is ondertussen teruggekeerd naar Suriname. Dat heeft Cleopatra Jessurun, directeur Volksgezondheid zojuist bekend gemaakt tijdens de dagelijkse COVID-19 update door de Surinaamse regering en het Nationaal COVID-19 Management Team (NCMT).

