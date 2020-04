Auto in trens langs de weg in district Commewijne

Deze auto belandde zojuist in een trens langs de weg in Suriname. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een eenzijdig ongeval, dat rond 10.30u plaatsvond in het district Commewijne, vlakbij Nieuw-Amsterdam.

Het voertuig werd bestuurd door een vrouw die op de Commissaris Roblesweg reed. Om onduidelijke reden zou ze de controle over het stuur hebben verloren en raakte van de weg. Ze kwam terecht in een trens langs de weg ter hoogte van de Argusvisstraat.

Niemand raakte gewond bij het ongeval. De bestuurster kwam met de schik vrij en wist het voertuig veilig te verlaten.