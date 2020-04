Verdachte van brute gewapende berovingen na bijna 7 jaar aangehouden

Het Korps Politie Suriname heeft gisteren een voortvluchtige verdachte die bijna 7 jaar gezocht werd, aangehouden. Roland, Soke meer bekend als ‘Rasta, Kleine of Antenne’ die sedert juli 2013 door de Surinaamse politie en Justitie gezocht werd, is op maandag 6 april aangehouden door de politie van Albina. Deze aanhouding kon de politie verrichten met ondersteuning van leden van het Surinaams Nationaal Leger.

De wetsdienaren signaleerden Soke in een boot op de Marowijne rivier en gingen over tot zijn aanhouding. Soke wordt verdacht van deelname aan een reeks brute van brute gewapende berovingen in Suriname. Er zijn al zeven van zijn bende leden aangehouden en achter slot en grendel gezet.

De boot is vermoedelijke van Soke. Daarin heeft de politie een groot geldbedrag in Euro’s aangetroffen. De boot en het geld zijn ten behoeve van de justitie in beslag genomen.

Na de aanhouding heeft de politie van Albina de crimineel Soke overgedragen aan het Arrestatie Team. Die hebben hem op hun beurt naar Paramaribo overgebracht en vervolgens overgedragen aan collega’s van de Afdeling Kapitale Delicten. Deze afdeling is belast met het strafrechtelijk onderzoek tegen Soke meldt de politie.