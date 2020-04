‘Suriname’ nummer 1 op lijst meest bekeken films bij Pathé Thuis

De speelfilm ‘Suriname’ is sinds vorige week overal te zien via streamingservice Pathé Thuis. En deze week staat de film op nummer 1 op de lijst van meest bekeken titels bij deze online filmdienst. Dat heeft Entertainment Business vandaag bekend gemaakt.

Iedere week publiceert Entertainment Business exclusief de meest bekeken titels via streamingservice Pathé Thuis. Afgelopen week stond Penoza: The Final Chapter nog op de eerste plek. Deze misdaadfilm is één plaats gezakt en heeft plaatsgemaakt voor ‘Suriname’.

De film ‘Suriname’, met rollen voor Fajah Lourens, Liza Sips en Fernando Holman, is daarmee de hoogste nieuwe binnenkomer. De film gaat over Winston Righter die besluit om zich verkiesbaar te stellen voor het presidentschap in Suriname.

Daarna wordt hij geconfronteerd met zijn criminele verleden. Een schaakspel breekt los als hij de strijd aangaat met justitie én de onderwereld.