President: ‘Geen politiek bedrijven met coronavirus in Suriname’

Zojuist om 20.00u is een toespraak van de Surinaamse president Desi Bouterse uitgezonden, waarin hij de bevolking toespreekt in verband met de corona crisis. Hij heeft daarbij geen extra maatregelen aangekondigd en deed een oproep om geen politiek te bedrijven met het coronavirus in Suriname.

Bouterse ging met name in op de maatschappelijke en financiële gevolgen van de corona crisis. Het staatshoofd wil dat de gemeenschap weet, dat hij en zijn team zich continu buigen over hoe veilig te blijven stellen, dat gezinnen in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

De president heeft zich daarvoor enkele dagen teruggetrokken om zich met andere toppers te buigen over het COVID-19 vraagstuk. Zijn toespraak is terug te lezen op de site van het Nationaal Informatie Instituut (NII).

Naast de Surinaamse president, kwamen ook minister Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen en Staatsolie-directeur Rudolf Elias aan het woord. Zij hebben de valse berichten, als zou er sprake zijn van de verkoop van Staatsolie of olieaandelen in Blok 58, ontkracht: