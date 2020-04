Overtreders avondklok zullen langer opgehouden worden op politiepost

Korspchef Roberto Prade heeft maandagmiddag tijdens de persconferentie bekendgemaakt dat overtreders van de partiële lockdown beter bekend als avondklok langer opgehouden zullen worden op een politiepost. Dat betekent dat zij die zich na 20.00 uur zonder een valide rede over straat begeven, niet meer om 06.00 uur de volgende ochtend vrijgelaten worden. Artikel 11 van de Politiehandvest biedt de politie de mogelijkheid om degenen die zich schuldig maken aan deze overtreding maximaal 24 uur op te houden. “Hoewel het aantal rellen is afgenomen, is dat nog te veel”, aldus korpschef Prade.

Naar zeggen van de korpschef deden de meeste rellen, waaronder barricades, zich meer in het zuidelijk deel van Paramaribo voor. Ephraimzegen, Nieuw Weergevondenweg en Abrabroki zijn enkele gebieden waar de politie heeft moeten ingrijpen. Momenteel is de politie op zoek naar twee heren onder de 20 jaar, die zijn aangezet door ouderen om te rebelleren. De twee zijn reeds in beeld gebracht bij de politie en zij hopen de bende zo gauw mogelijk op te pakken.

De politie heeft verder ook het initiatief genomen voorlichting te gegeven in de zuidelijke buurten van Paramaribo over de partiële lockdown, via het beschikbare geluidsapparaat in de politieauto’s. Op deze manier worden ouders gevraagd te letten op hun kinderen en erop toe te zien dat zij thuis zijn tussen 20.00 uur en 06.00 uur.

Korpschef Prade bedankte de Surinaamse samenleving voor hun bereidwilligheid om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Volgens hem zijn er nog mensen die zich onwillig gedragen, maar tegen hen zullen maatregelen getroffen worden. Zondagavond 29 maart 20.00u is de avondklok, als onderdeel van de afgekondigde partiële lockdown vanwege het coronavirus in Suriname, voor twee weken ingegaan.