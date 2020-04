Gestrande reizigers in Nederland toch niet voor Pasen terug naar Suriname

Het streven van de Surinaamse regering, om in Nederland gestrande reizigers voor Pasen (komend weekend) naar Suriname terug te brengen, gaat niet lukken. Dat heeft directeur Nationale Veiligheid Danielle Veira vandaag aangegeven op de COVID-19 persconferentie.

Omdat Nederland veel corona doden telt moeten mensen zorgvuldig getest en gescreend worden op het coronavirus. “Je kan niet iedereen op een vlucht plaatsen, niet wetende wie daadwerkelijk besmet is of niet” aldus Cleopatra Jessurun, directeur van Volksgezondheid.

Precies een week geleden liet Veira nog weten dat de regering bezig was de nodige voorbereidingen te treffen om haar staatsburgers voor Pasen op Surinaamse bodem te hebben. Naar schatting zitten ruim 700 Surinamers momenteel vast in Europa, waaronder de grootste groep in Nederland.

“De situatie verandert snel, waardoor we nu nog niet ready zijn om voor alle mensen die binnen zullen komen, op te vangen. De situatie in het land is nog niet beheersbaar, waardoor we de zorg van de repatrianten nu niet kunnen garanderen. Pas als we georganiseerd zijn, kunnen we de langenoten uit Nederland terughalen” aldus Veira.

Veira vroeg de gestrande mensen in Nederland om nog even geduld te hebben. Inmiddels zijn als onderdeel van het repatriatie proces reeds 513 personen naar Suriname gehaald door de Surinaamse overheid.

Damaru is een van de Surinamers die momenteel gestrand is in Nederland:

