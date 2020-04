Digicel Suriname doneert US$ 150.000 equipment aan Volksgezondheid

In het kader van de COVID-19 pandemie heeft Digicel Suriname het initiatief genomen om een gift te schenken aan het ministerie van Volksgezondheid en de totale Surinaamse gemeenschap. Het bedrijf heeft 50 smartphones, postpaid dataplannen en personal protective equipment (PPE) ter waarde van USD 115.000 geschonken. De totale waarde van de schenking bedraagt USD 150.000

Naast deze giften heeft het bedrijf ook aan de Surinaamse gemeenschap gedacht. Alle Digicel gebruikers kunnen vanaf nu gratis op de COVID-19 en World Health Organization website om de juiste informatie rond de pandemie te halen in plaats van fake nieuws op het internet.

“Wij zijn dankbaar met alle geschenken, klein zowel groot”, aldus minister Elias. Hij is van mening dat het initiatief dat Digicel Suriname genomen heeft heel goed is, omdat communicatie tijdens deze pandemie cruciaal is. De giften zullen ingezet worden voor de Cubaanse en Surinaamse artsen.

De schenking vond vrijdag 3 april plaats op het ministerie onder aanwezigheid van minister Antoine Elias, de CEO van Digicel Suirname Deonarine Gopaul, Head of Marketing Eugenie Haynes en andere marketingmedewerkers.