‘Bigi Boy’ Rozenstruik komt op 18 april uit tegen Francis Ngannou

De Surinaamse UFC fighter Jairzinho ‘Bigi Boy’ Rozenstruik komt op 18 april tijdens UFC 249 uit tegen de in Kameroen geboren Fransman Francis Ngannou. Dat maakte de organisatie maandagavond officieel bekend.

Rozenstruik zou in eerste instantie op 28 maart in Ohio uitkomen tegen Ngannou. Vanwege het coronavirus werd toen besloten deze UFC-partij zonder publiek af te werken in Las Vegas en uit te zenden. Dat zou volgens de organisatie met de regel van maximaal 100 mensen bij een evenement wel gerealiseerd kunnen worden.

De situatie met het coronavirus in het land verergerde en president Donald Trump kondigde net als andere landen nog strengere maatregelen aan om verdere verspreiding tegen te gaan. Zo mogen er maximaal 10 mensen bijeen komen. De UFC annuleerde na de aankondiging toen de aankomende drie evenementen op 21, 28 maart en 11 april.

‘Bigi Boy’ is er helemaal klaar voor om Suriname weer de overwinning te bezorgen.