Bromfiets dief aangehouden dankzij beelden van beveiligingscamera’s

De 36-jarige Richard J. is in de derde week van maart door de politie van het bureau Centrum opgespoord en aangehouden voor het stelen van een bromfiets. De man werd aangehouden dankzij beelden van beveiligingscamera’s meldt het Korps Politie Suriname.

Een benadeelde deed op donderdag 12 maart op het politiebureau Centrum aangifte ter zake diefstal van zijn bromfiets. Deze man werkt bij een casino die gevestigd is in het stadscentrum. Hij plaatste zijn bromfiets naast het casino gebouw en ging aan de slag met zijn werkzaamheden.

Enkele uren daarna kwam hij tot de ontdekking dat zijn bromfiets gestolen was. Dankzij beelden van beveiligingscamera’s en technische ondersteuning van de afdeling Digitale Recherche van de politie is Richard, J. als de diefstal verdachte in beeld gekomen. Hij werd opgespoord en aangehouden.

De politie heeft de bromfiets terug gevonden en die is inmiddels afgestaan aan de rechtmatige eigenaar. Richard is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie hangende het onderzoek in verzekering gesteld, meldt de politie.