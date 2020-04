VHP roept op tot protest tegen verkoop Staatsolie velden

De VHP heeft met grote bezorgdheid kennisgenomen van het voornemen van de Surinaamse regering om offshore olievelden van Staatsolie te verkopen. Terwijl de burgers worstelen met de COVID-situatie, is de regering stiekem bezig de toekomst van Suriname te verkwanselen voor een appel en een ei, zegt de partij in een persbericht:

Het is duidelijk dat er na 25 mei een wisseling van de wacht op komst is. Het vertrouwen in deze regering is naar een absoluut nulpunt gedaald. Hun enige uitweg is om nu nog snel te kunnen “cashen”. Wat er met ons land na 25 mei gebeurt interesseert hen weinig. Slechts het vullen van de eigen zakken staat nog op hun agenda. Zo vlak voor de verkiezingen opportunistisch spelen met Staatsolie is onbehoorlijk bestuur en heeft maar één doel hun campagne financieren.

De recente olievondsten zijn een door God gegeven geschenk die aan alle Surinamers toekomt, zowel de huidige als volgende generaties. De opbrengsten dienen door goed bestuur beheerd te worden. De VHP heeft de plannen al klaar, die alle Surinamers ten goede zullen komen. Dankzij de offshore olie en gas zal Suriname in de toekomst een enorme industriële ontwikkeling kunnen doormaken. Met de olie kunnen direct dollars worden verdiend. Maar nog belangrijker is dat met het gas veel werkgelegenheid, industrialisatie, en diversificatie van de economie kan worden bereikt. Deze strategie kan Suriname in het rijtje plaatsen van welvarende landen zoals Noorwegen en Abu Dhabi.

De offshore olie en gas bieden enorme kansen aan Suriname. In Blok 58 zijn nu al twee succesvolle vondsten geweest en er liggen nog meer in het verschiet. Daarnaast wijst aller erop dat in de “Staatsolie Study Area” gigantische voorraden onder de zeebodem liggen. Hoeveel er precies ligt is nog niet eens bekend. Het zal nog jaren duren voordat we het precies weten. Duidelijk is nu al dat dit zonder meer in de honderden zo niet duizenden miljarden USD loopt. Tot die tijd is verkoop hiervan nu, hetzelfde als het verkopen van een kluis zonder te weten wat erin zit. Dat is wat de regering nu wil doen en dat is je reinste criminaliteit.

De directie van Staatsolie heeft aangegeven tegen de verkoop te zijn. Maar het is bekend dat deze gewetenloze regering er niet voor zal terugdeinzen de directie aan een kant te zetten. Men zal proberen de verkoop via slinkse wegen toch door te zetten. De VHP roept alle burgers daarom op om zich tegen dit plan van de regering te keren. In het bijzonder roepen wij op de Staatsolie medewerkers, de vakbonden, en het bedrijfsleven hun stem te laten horen. Ook binnen de COVID-situatie zijn er voldoende manieren om dit tot uiting te brengen.

Surinamers, onze toekomst mag niet worden verkocht door deze corrupte regering. Deze laatste poging van de regering moet worden verijdeld. Laten wij met zijn allen vechten voor onze olie en voor ons land!