Deze hoogbouw woning te Paramaribo-Noord is vrijdagavond iets voor 21.00u in brand gevlogen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een woning aan de Toscastraat, een zijstraat van de Aidastraat.

Er is sprake van een enorme vlammenzee zoals in het filmpje te zien is. De brandweer is zojuist op het adres gearriveerd en bezig met man en macht het vuur onder controle te krijgen.

Nadere details volgen.