STREI! mag toch meedoen aan verkiezingen in Suriname

De Surinaamse politieke partij STREI! mag toch meedoen aan de verkiezingen in Suriname op 25 mei 2020. Dat heeft de partij zojuist bekend gemaakt op haar Facebook pagina. Het beroep dat de partij had aangetekend is gegrond verklaard.

De partij had beroep aangetekend bij de Surinaamse president nadat het Centraal Hoofdstembureau (CHS) de partij niet registreerde voor deelname aan de verkiezingen. Hun stukken zouden niet in orde zouden zijn.

“Got It! Ook met jullie delen wij dat ons beroep gegrond verklaard is. Bij de Algemene Vrije & Geheime Verkiezingen 25 mei 2020, Yepi #STREI! Broko a Pina en Prat’ a Gudu gi Sranan!

Wij gaan ervoor en hopen dat jullie ons blijven supporten. Dank aan jullie allemaal” schrijft de partij op Facebook.