VIDEO: Chotelal treft COVID-19 voorzorgsmaatregelen na kritiek

Afgelopen week was er stevige kritiek op de firma Chotelal in Suriname, waar veel mensen dagelijks in de rij staan voor goedkope eerste levensbehoeften. Daarbij werd geen rekening gehouden met besmettingsgevaar van het coronavirus. Mensen stonden heel dicht bij op elkaar in lange rijen.

Het bedrijf heeft na al die kritiek uiteindelijk maatregelen getroffen. Er is zelf een heus informatiefilmpje door het Nationaal Informatie Instutuut (NII) gemaakt, om de genomen maatregelen toe te lichten.

Volgens Avinash Chotelal heeft het bedrijf dranghekken en andere hekwerken aangebracht met lintjes, zodat de klanten op 1,5 – 2 meter van elkaar staan. Ook wordt de temperatuur van elke bezoeker gemeten en worden handen bij de ingang gedesinfecteerd.

Bezoekers hoeven ook niet meer in de felle zon in de rij te staan; er zijn tenten geplaatst. Bekijk het filmpje van het NII hieronder: