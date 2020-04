Suriname krijgt SOS-app voor noodgevallen

Een noodgeval of andere levensbedreigende situatie, is nu sneller te melden in Suriname. Mensen die dringende hulp moeten inroepen van kennissen of hulpdiensten kunnen dat nu met een klik op de smartphone. Het bijzondere van deze melding is dat de ontvangers ook meteen kunnen zien waar de hulpbehoevende zich op dat moment precies bevindt.



Het applicatiebedrijf 4U Agency heeft afgelopen maandag de emergency mobiele applicatie ‘SOS’ gelanceerd. De applicatie kan gratis worden gedownload via Google Playstore en ook het gebruiken daarvan is gratis. De gebruiker heeft GEEN internetverbinding nodig om gebruik te maken van de diensten.



Eenmaal gedownload, kunnen nummers van twee personen worden opgeslagen, van mensen naar wie de gebruiker een bericht wil sturen in geval van nood. De ontvangers zullen dan een sms met een standaard tekst opgestuurd krijgen met ook de gps-coördinaten van de plek waar de hulpbehoevende zich op dat moment bevindt. Er zijn wat dit betreft een aantal veiligheidskleppen ingebouwd om misbruik te voorkomen. De gebruiker heeft vooralsnog weliswaar sms-beltegoed nodig zodat de berichten verstuurd kunnen worden.



De app biedt tevens de mogelijkheid om de politie, de brandweer, maar vanwege de Covid-crisis ook het BOG met één klik meteen telefonisch te bereiken. Het is gebleken dat hulpbehoevenden in acute situaties zich door de schrik – wanneer iets ze overkomt – ineens de alarmnummers niet kunnen herinneren. Hiermee gaan er vaak kostbare seconden verloren. De SOS-app komt de hulpbehoevende in deze situaties tegemoet. Daarnaast komt deze app bijvoorbeeld ook superhandig uit voor toeristen die de Surinaamse alarmnummers helemaal niet kennen.



De ontwikkelaars hebben gebeurtenissen in de samenleving onder de loep hebben genomen en hebben geconcludeerd dat er nog veel ruimte bestaat voor het veiliger maken van Suriname. Gezien het applicatiebedrijf zich nu eenmaal eraan gecommitteerd heeft om dagelijkse handelingen en transacties steeds makkelijker en efficiënter te maken, is het idee voor deze app ontstaan. De onwikkelaars willen de drastische toename van het mobiel gebruik inzetten om de veiligheid en het veiligheidsgevoel van burgers te bevorderen.



