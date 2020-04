In Suriname is vandaag de eerste persoon overleden aan het coronavirus. Dat heeft de Surinaamse overheid officieel bekend gemaakt op de COVID-19 website. Het gaat om een man die werd behandeld op de intensive care afdeling van het het St. Vincentius Ziekenhuis.

Zijn vrouw is de eerste persoon die positief getest is in Suriname. Hij zou besmet zijn geraakt door haar.