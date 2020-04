Oud-voorzitter Rekenkamer Suriname Hans Prade overleden

Zojuist bereikte ons het droevig bericht dat oud-ambassadeur en oud-voorzitter van de Surinaamse Rekenkamer Hans Prade sr. (1938) na een kort ziekbed in Nederland is overleden. Prade, die altijd een uitgesproken mening had, wordt door velen gezien gezien als een van de de meest kundige en integere personen als het gaat om de overheidsfinanciën in Suriname.

Hij studeerde voor geoloog aan de Universiteit Leiden, rolde in het mediavak en was op diverse fronten politiek actief. Begin jaren tachtig was hij ambassadeur in Nederland. Daarna was hij ongeveer 10 jaar voorzitter van de Surinaamse Rekenkamer.

Hij werd geprezen om zijn neutrale en oprechte aanpak. Ten tijde van de regering Wijdenbosch was hij bijvoorbeeld zeer kritisch over de financiering van de bruggen over de Surinamerivier en de Coppename.

In 1998 ging hij met pensioen en vestigde hij zich in Nederland om zich bij zijn kinderen te voegen. Daar was hij onder meer actief als bestuurslid en penningmeester van de Rotterdamse Anti Discriminatie Raad (RADAR).

Hans Orlando Prade is 81 jaar geworden. De redactie van Waterkant.Net wenst de familie heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

