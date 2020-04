Buurt zonder stroom nadat voertuig tegen mast knalt

Bij een verkeersongeval donderdag in de late middag, is een voertuig tegen een stroompaal van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) geknald. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de auto daarna in het kanaal terecht kwam (foto).

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Door het ongeluk, dat zou hebben plaatsgevonden in de omgeving Paranam/Accaribo, kwam de buurt zonder stroom te zitten. Omdat het tegen het eind van de middag gebeurde zaten de mensen al snel in het donker.

De EBS heeft inmiddels een technisch team naar de plek gestuurd. De politie was ook ter plekke en heeft de zaak in onderzoek. Het voertuig moest door een bergingsbedrijf uit het water gehaald worden.

Nog een foto die later is gemaakt van de situatie ter plekke:

Foto Julyatin