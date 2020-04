Bromfietser dood nadat hij tegen EBS stroompaal knalt

Eem bromfietser heeft vanmorgen het leven gelaten in Suriname. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat dit gebeurde bij een eenzijdig ongeval aan de Mr. P. Chandie Shawweg te Jarikaba. Dit nadat hij tegen een stroompaal knalde.

De man reed iets over 07.00u in de ochtend met zijn bromfiets over de weg met een bijrijder. Om onduidelijk reden reed hij plotseling van de weg af ter hoogte van de RGD poli. Hij knalde daarbij tegen een stroompaal van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS).

Vernomen wordt dat het leven ter plekke liet. De bijrijder raakte gewond en werd naar de poli gebracht voor medische behandeling.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.