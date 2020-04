VIDEO: ‘Dit wordt heel veel geld voor dit klein land’ zegt president over olievondst

President Desiré Bouterse heeft de Surinaamse samenleving in bovenstaande video gefeliciteerd met de tweede significante olievondst in het Surinaamse kustgebied. De president brengt de felicitaties over nadat hij op 2 april 2020 dit nieuws heeft ontvangen van Staatsolie-directeur Rudolf Elias. De oliegiganten Apache en TOTAL hebben op dezelfde melding gemaakt van deze vondst in Blok 58, en wel in de olieput Sapakara West 1.

“Het volk van Suriname. Nadat we weken in de greep zijn gehouden en nog steeds in de greep zijn van COVID-19 heeft de voorzienigheid ons weer een geweldig cadeau gegeven. Het blijkt wel elke keer, dat wanneer we lijken op het diepste punt te zitten dat de grote man daarboven ingrijpt.” Hij brengt vervolgens de felicitaties over aan Staatsolie, Apache, Total en in het bijzonder de Surinaamse bevolking.

“Wij zullen heel snel bij elkaar moeten komen, want dit wordt heel veel geld voor dit klein land. Al de doemdenkers die al spraken over devaluatie van de SRD en de negatieve berichten achterwege laten. Laten wij bij elkaar komen als Surinamers en kijken hoe wij nu en voor de toekomst een regime neerzetten, dat dit land voor de komende decennia voor onze kinderen en kindskinderen kan zorgen”, aldus president Bouterse.

De olieput Sapakara West-1 is afzonderlijk en staat los van de Maka Central-1-ontdekking die in januari dit jaar aangekondigd is. De oliemaatschappijen zijn bezig met boorwerkzaamheden in een derde olieput in Blok 58, Kwaskwasi, dat ongeveer 10 kilometer ten noordwesten van Sapakara West-1 ligt. Daarna volgt de vierde put Keskesi, die ongeveer 20 kilometer ten zuidoosten van Sapakara West-1 zal worden geboord.