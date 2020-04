‘Tweede significante olievondst in diepzeegebied Suriname’

De Surinaamse overheid heeft zojuist laten weten dat er een tweede significante olievondst is in het diepzeegebied van Suriname. De put waar geboord is heet Sapakara West-1. Apache zou dit vandaag kenbaar hebben gemaakt.

De topman van Apache, CEO en President J. Christmann, zegt daarover: “Onze tweede ontdekking voor de kust van Suriname dit jaar bewijst ons geologische model verder en bevestigd een groot petroleumsysteem in Blok 58. Op basis van een conservatieve evaluatie kunnen we van Sapakara zeggen dat het om zeer substantiele olievoorkomens gaat.

“Belangrijk is dat onze gegevens aangeven dat de Sapakara West-1 een afzonderlijk is en los staat van de Maka Central-1-ontdekking die we in januari van dit jaar aankondigden”. Na voltooiing van de petroleumactiviteiten in Sapakara West-1, zal de Noble Sam Croft verhuizen naar het derde prospect in Blok 58, Kwaskwasi, dat ongeveer 10 kilometer ten noordwesten van Sapakara West-1 ligt.

Daarna volgt de vierde put Keskesi, die ongeveer 20 kilometer ten zuidoosten van Sapakara West-1 zal worden geboord.