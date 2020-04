Twee coronapatiënten in Suriname herstellende

Twee van de tien personen in Suriname die positief getest zijn op het coronavirus (COVID-19) zijn aan het herstellen. Dit deelde Cleopatra Jessurun, directeur van het ministerie van Volksgezondheid, mede tijdens de reguliere persconferentie van het Nationaal COVID-19 Managementteam.

De directeur gaf aan dat één van de twee personen reeds tot tweemaal toe negatief is getest. De persoon is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis en blijft een week in thuisquarantaine. De persoon is niet besmettelijk, maar wordt na een week toch wederom getest op COVID-19 om volledig genezen te worden verklaard door de Surinaamse autoriteiten.

Er zitten momenteel 565 personen onder overheidstoezicht in thuisquarantaine en 106 personen zijn op diverse locaties in overheidsquarantaine. De algemeen geldende regel is dat personen veertien dagen in quarantaine gaan, geteld vanaf het moment dat zij in aanraking zijn gekomen met een COVID-19 positief geteste persoon of de dag waarop ze zijn teruggekomen in Suriname.

Als personen binnen veertien dagen geen gezondheidsklachten hebben gehad, wordt op de vijftiende dag een exit screening gedaan door een arts van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG). De directeur van Volksgezondheid benadrukte dat er geen schriftelijke verklaring of attest wordt afgegeven voor quarantaine, omdat het blijkt dat dit fraudegevoelig is.